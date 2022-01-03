Ömer Yurtseven'den kariyer rekoru

03 Ocak 2022 Pazartesi, 10:32

NBA’de gecenin maçında Dallas Mavericks, Oklahoma City Thunder’ı deplasmanda 86-95 yenerken çaylak oyuncu Josh Giddey rekor kırarak geceye damga vurdu.

Avustralyalı oyuncu, karşılaşmayı 17 sayı, 13 ribaunt ve 14 asist ile tamamlayarak NBA tarihinde triple-double yapan en genç oyuncu oldu.



Giddey bu rekoru, 19 yıl, 2 ay ve 23 gün ile ele geçirirken bir önceki rekor sahibi LaMelo Ball ise 19 yıl, 10 ay ve 17 günlük iken triple-double yaparak tarihe geçmişti.



Çaylak oyuncu yaptığı açıklamada, “Sezonun başında söylediğim gibi durumum çok iyi. Bireysel istatistiklerim harika, gecenin tadını çıkarıyorum” dedi.



Fakat takıma galibiyet kazandırmanın bireysel istatistiklerden daha önemli olduğunu söyleyen Giddey, istatistik kağıdını doldurmadan alınan takım galibiyetinin kendisi için daha önemli olduğunu vurguladı.



Öte yandan, karşılaşmayı 14 sayı, 10 asist ve 9 ribaunt ile noktalayan Luka Doncic, Dallas Mavericks’in galibiyetine katkı sağladı.



ÖMER YURTSEVEN’DEN KARİYER REKORU

Gece oynanan karşılaşmalarda bir rekor da Miami Heat takımındaki temsilcimiz Ömer Yurtseven’den geldi. Miami Heat’in deplasmanda Sacramento Kings’e 115-113 kaybettiği karşılaşmada 35 dakika görev alan Yurtseven, 22 sayılık performansıyla kariyer rekoru kırdı.



Ayrıca karşılaşmada 16 ribaunt alarak yükselen performansını devam ettiren Yurtseven, bu sonuçla 8 maç üst üste ribaunt konusunda çift haneli sayılara ulaşmış oldu.



LEBRON JAMES DE REKORLARA EŞLİK ETTİ



Gecenin bir diğer karşılaşmasında Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves’u kendi evinde 108-103 yenerken LeBron James, 26 sayı atarak NBA tarihinde arka arkaya 8 maçta 25 sayı ve üzeri katkı sağlayan en yaşlı oyuncu rekorunun sahibi oldu.



Lakers oyuncusu Malik Monk 22 sayı kaydederek takımının galibiyetine yardımcı olurken Timberwolves pivotu Naz Reid’in 23 sayı, 11 ribauntluk katkısı galibiyete yetmedi.

