Nelsson Galatasaray’dan ayrılmayacak
Teknik direktör Okan Buruk’un ısrarla takımda kalmasını istediği Nelsson’un Galatasaray’da devam etme ihtimalinin yükseldiği öğrenildi.
Giresunspor mağlubiyetiyle savunma hattı eleştiri alan Galatasaray’da transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk’un ısrarla takımda kalmasını istediği Nelsson konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, sözleşmesinde “25 milyon Avro’ya serbest kalır” maddesi olan Danimarkalı oyuncu için Sevilla’nın yaptığı teklifi düşük bulup reddetmişti. 24 yaşındaki oyuncunun ayrılmayı istemesinin ardından menajeri İstanbul’a davet edilmişti. G.Saray, 20 milyon Avro’nun altında gelebilecek hiçbir teklifi kabul etmeyeceğini Nelsson’un menajerine iletti. Şu ana dek Sarı-Kırmızılılara ne Sevilla’dan ne de başka bir kulüpten bu rakamlara yakın seviyede resmi teklif ulaşmadı. Yapılan yoğun temaslar sonucu Nelsson’un G.Saray’da kalma ihtimalinin yükseldiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, kasım ayında Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda Danimarka Milli Takımı forması giyecek Nelsson’u isteyen kulüplerin sayısının artabileceğini planlıyor.
PARTNERİ OLSEN OLUYOR
Stoper arayışlarını devam ettiren G.Saray’ın Andreas Hanche Olsen’in transferinde son aşamaya geldiği öğrenildi. 25 yaşındaki oyuncuyla sözleşme şartları konusunda büyük oranda anlaşma sağlayan Sarı-Kırmızılılar, Gent kulübüyle pazarlıkları son aşamaya getirdi. Nwakaeme’nin önerildiği G.Saray’da yönetim ve teknik heyet, 33 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda henüz hiçbir adım atmadı. Sarı-Kırmızılılar, TFF’nin verdiği 21 yaşaltı 3 yabancı oyuncu kontenjanını sol bek, kanat ve santfor bölgelerinde kullanacak. G.Saray genç oyuncuları Işık Kaan Arslan ve Eren Aydın’ı 1 yıllığına Sarıyer’e kiraladı.
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