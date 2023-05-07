Newcastle United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2023 - 12:42
Newcastle United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 35. hafta heyecanı yaşanıyor.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Eddie Howe'un takımı Newcastle United ile karşılaşacak.

NEWCASTLE UNITED - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

St. James' Park Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

NEWCASTLE UNITED - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Arsenal, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Chelsea'yi 3-1 mağlup etmişti.

Newcastle United ise konuk ettiği Southampton'ı 3-1'lik skorla yenmişti.


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