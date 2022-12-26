Newcastle United Leicester City'yi rahat geçti
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, kendi sahasında konuk ettiği Newcastle United'a 3-0 mağlup oldu.
Premier Lig'in 16. haftasında Newcastle United, Leicester City deplasmanına konuk oldu. King Power'da oynanan mücadeleyi Newcastle United 3-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada penaltıdan Chris Wood, 7. dakikada Miguel Almiron ve 32. dakikada Joelinton attı.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ŞANS BULAMADI
Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonucun ardından Newcastle United, 33 puana yükseldi. Leicester City ise 17 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Newcastle United, sahasında Leeds United ile karşılaşacak. Leicester City ise Liverpool deplasmanına konuk olacak.
İngiltere'de 18.00'de başlayan maçlarda alınan diğer sonuçlar şu şekilde:
Crystal Palace 0-3 Fulham
Southampton 1-3 Brighton
Everton 1-2 Wolves
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