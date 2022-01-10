Nick Kyrgios hazırlık turnuvasından çekildi

10 Ocak 2022 Pazartesi, 12:07

Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios, koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle Avustralya Açık öncesi düzenlenen hazırlık turnuvasından çekildiğini açıkladı.

Reuters’ın haberine göre, 10 Ocak’ta başlayacak olan Sydney Classic Tennis 2022’den koronavirüs sebebiyle ayrıldığını açıklayan Nick Kyrgios, her şeyin iyi gitmesi durumunda 17 Ocak’taki Avustralya Açık’a yetişebileceğini belirtti.



Astım rahatsızlığı sebebiyle bir önceki hazırlık turnuvasından da çekilen Kyrgios, “Herkese açık konuşmak istiyorum. Sydney’den ayrılmamın sebebi koronavirüs testimin pozitif çıkması” ifadelerini kullandı.



Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hiçbir semptom göstermediğini ve gayet sağlıklı olduğunu dile getiren Kyrgios, “Her şeyin iyi gitmesi halinde hepinizi Avustralya Açık’ta görmek istiyorum” diye konuştu.



26 yaşındaki Kyrgios dizinde yaşadığı sakatlık sebebiyle 2021 yılının eylül ayında beri hiçbir resmi karşılaşmada yer almadı.

