Nihat Kahveci: Arda Turan vedayı hak ediyordu

17 Mayıs 2022 Salı, 14:49

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından eski futbolcular ve spor yorumcuları Ayhan Akman ile Nihat Kahveci, mücadeleyi değerlendirdi.

Arda Turan özelinde değerlendirmelerde bulunan Ayhan Akman, "Sezon sonunda futbolu bırakmayı düşündüğünü biliyorum" sözleriyle Arda Turan'ın sezon sonunda kariyerini noktalayabileceğinin sinyallerini verirken, Nihat Kahveci ise tecrübeli oyuncuya yapılanların büyük bir yanlış olduğu görüşünü savundu.

"ARDA'YA YAPILAN BÜYÜK YANLIŞ"

Nihat Kahveci'nin Arda Turan sözleri şu şekilde:

"Ayhan hocanın açıklamasını dinledim. Ayhan hoca, 'Arda'yla konuştum büyük ihtimal futbolcu bırakacak' dedi. Eğer futbolu kesin bırakmaya karar verdiyse Arda sahada görev almalıydı. Yine ucu açık bırakmak gerekir diye düşünüyorum. Eğer futbolu bırakacaksa ve Arda oynamadıysa Arda'ya yapılan büyük bir yanlış derim. Son dönemdeki performansını eleştiririz, eski Arda diyebiliriz sahanın içinde, Türkiye'ye geldi şartlara ayak uyduramadı ve beklenilen performansı gösteremedi diyebiliriz ama Arda Galatasaray tarihinin en önemli futbolcularından biridir. Bugün sahanın içinde olup bir vedayı hak ederdi."