Oğuzhan Özyakup 12 maç sonra ilk 11'de
Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Oğuzhan Özyakup 12 maç sonra ilk 11 şansı yakaladı.
Göztepe karşılaşmasında ilk 11'e yazılan Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Oğuzhan Özyakup 12 maç sonra ilk 11'de şans buldu.
Siyah-beyazlı ekibin Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile 15 Ekim'de oynadığı karşılaşmada ilk 11'de oynayan Oğuzhan, sonrasında ligde ve Avrupa'da şans bulmakta zorlandı.
Medipol Başakşehir maçından sonra ligdeki 6 karşılaşmada kadroda olmasına rağmen süre alamayan Oğuzhan, Önder Karaveli'nin görev yaptığı Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe karşılaşmalarında ise sonradan oyuna dahil oldu.
Oğuzhan, Medipol Başakşehir maçından sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçta da yedek kulübesinde kaldı. Tecrübeli oyuncu deplasmandaki Sporting Lizbon karşılaşmasında ise yedeklerden oyuna girme şansı yakaladı.
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