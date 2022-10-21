Okan Buruk hakkında flaş açıklama! 'Doğruysa ortalık yıkılmalı'

21 Ekim 2022 Cuma, 17:06

Ünlü gazeteci Fuat Akdağ, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un hakemlere dair açıklamaları üzerine konuştu.

NutSpor Gazete programında Buruk'un sözlerini değerlendiren Akdağ, şunları söyledi:

"Okan Buruk, Kayserispor maçı sonrası hakemlerin ve VAR hakemlerinin kendileri aleyhine kasıtlı olarak hata yaptıklarını söylüyor. Kısaca diyor ki Okan hoca ‘Herkes bir araya geldi. Galatasaray’ı yok etmeye çalışıyor."

"HAFTAYA DA FENERBAHÇE TEPKİ VERİR"

Buruk'un açıklamalarının Galatasaray yönetimi tarafından da desteklendiğini hatırlatan Akdağ, "Riva’ya gidip TFF’ye baskın yaptılar. Fenerbahçe’den karşı açıklamalar geldi. Haftaya aynı tepkiyi Fenerbahçe verir, 3-5 hafta sonra da Beşiktaş. Hatta geçmişte aynı gün, aynı gazetede, aynı sayfada iki büyük kulübümüz hakemleri suçladı. Açıklama ‘Hakemler kötü değil, hakemler aleyhimize çalışıyor’ diye yapılıyor. Peki, hanginiz haklısınız! Artık bunun tadı kaçtı" diye konuştu.

"SIKIŞTIĞI İÇİN KONUŞUYORSA DAHA VAHİM"

Akdağ, yaşanan olayları Galatasaray’dan, Fenerbahçe’den ve Beşiktaş’tan bağımsız söylediğini belirterek, "Eğer Okan Hocanın ithamları doğruysa, gerçeklik payı, bir temeli varsa, bir bilgiye dayanıyorsa ortalığın yıkılması lazım. Bütün 'futbol camiasının hemen duruma el koyması lazım. Bu açıklamaların üzerine gidilmesi lazım. Maçlar, bu tablodan daha önemli değil. Eğer bu açıklamalar her zamanki gibi sıradan bir durumsa, sıkışan hakemlere sallıyorsa bu çok daha ciddi bir durumdur" dedi.