Okan Buruk, kariyerinde ilki yaşadı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 7-0'lık sonuçla kariyerindeki en farklı galibiyeti Medipol Başakşehir'e karşı aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerindeki en farklı galibiyeti, 7-0'lık skorla daha önce başında şampiyonluk yaşadığı Medipol Başakşehir karşısında aldı.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da en farklı mağlubiyetini bu karşılaşmada yaşadı.
Bu arada sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 4 sezon aradan sonra bir maçı 7-0'lık skorla kazandı. Galatasaray, en son 2017-2018 sezonunda 3 Mart 2018'de deplasmanda Kardemir Karabükspor'u bu skorla yenmişti.
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