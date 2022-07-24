Okan Buruk'tan transfer açıklaması: Rahatsızlıklarımız var

24 Temmuz 2022 Pazar, 22:39

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği müsabakanın ardından teknik direktör Okan Buruk, yayıncı kuruluş D-Smart'a açıklamalarda bulundu.

Stada ilk ayak bastığında çok heyecanlandığını dile getiren Buruk, "Hazırlık maçı da olsa taraftarlarımız da buradaydı. bir resmi maç gibiydi. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Stattaki ilk maçımdı. Oyuncularıma da aynı şeyi söyledim. Biz hazırlık maçlarını oyunu oturtmak için istiyoruz. Bugün birçok şeyi yaşadık. Maç içerisinde de çok git-geller oldu. Yorulduğumuz, belki tam olarak istediklerimizi yapamadığımız bölümler oldu. Bunun yanında pozisyoınlar bulduk, pozisyonlar verdik. İkinci yarıda özellikle top bizde kaldı. Oyuncu değişikliklerinden sonra bizim kalitemiz daha çok ortaya çıktı. Daha çok pozisyona girmeye çalıştık. Önemli bir sınavdı. Bence gelecek için bölüm bölüm ümit verdik. Biz bunun daha iyisini yapmaya çalışacağız. Gün gün gelişeceğiz. Bize eklenecek oyuncular olabilir. İnşallah güzel, başarılı ve Galatasaray'a yakışır bir takım olacağız" ifadelerini kullandı.

"TRANSFER KONUSU BİZİM ÖZELİMİZ AMA MAALESEF TÜRKİYE'DE HİÇBİR ŞEYİMİZ ÖZEL KALMIYOR"

Takımı güçlendirmeleri gereken bölgeler olduğunu kaydeden Buruk, "Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Hem Haris hem Leo bugün girip çok rahat şekilde oynadılar. Bize bu tür tecrübeli oyuncular, lider oyuncular gerekiyor. Bu bizim için önemli. Zaten elimizde çok genç oyuncular var, bunları da değerlendirmeye çalışacağız. Bize hemen katkı sağlayabilecek oyuncular istiyoruz. Transfer konusu bizim özel bir şeyimiz. Ama maalesef Türkiye'de hiçbir şeyimiz özel kalmıyor. Bize haber gelmeden sosyal medyada yazıldığını görüyoruz. Bu konuda rahatsızlıklarımız var. Transfer işi gizlidir, özeldir. Biz de bu anlamda daha özel olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bundan sonra alacağımız oyuncuların hazır oyuncular olması gerekiyor. 5-6 günlük bir Avusturya kampımız var. Sonra da yine bir haftamız olacak lige kadar. Hazır oyuncular almamız gerekiyor, ilk tercihimiz bu olacak" diye konuştu.

ALİ AKMAN AÇIKLAMASI

Buruk, transferde adı Galatasaray ile anılan Ali Akman için şu ifadeleri kullandı:

"Ali Akman ile ilgili bir düşüncemiz oldu. Kulüple bu anlamda görüşmeler oldu. Ancak, şu anda net bir şey yok. Türk rotasyonu içerisinde bize destek verebilir. Ancak, şu an net bir şey yok."