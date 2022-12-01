Olaylı Göztepe-Altay maçı sonrası istifa kararı!
Spor Toto 1. Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan İzmir derbisi sonrası Altay'da Deniz Kemahlı istifa etti.
Spor Toto 1’inci Lig’de tribün terörü yüzünden tatil edilen Göztepe-Altay maçının yankıları sürerken, Altay’da yönetimden istifa geldi.
Sezon başında kongrede aday çıkmadığı için taraftarlar arasından yönetim kuran siyah-beyazlılarda derbi sonrası yönetici olmadan önceki yıllarda Göztepe ve emniyet güçlerini hedef aldığı sosyal medya paylaşımları yaptığı iddia edilen Deniz Kemahlı’nın istifa ettiği öğrenildi.
Yönetim kurulu, mevcut yönetimde kadın futbol takımı ve amatör şubelerden sorumlu yönetici olan Kemahlı’nın olaylı derbi sonrası Göztepeli taraftarların ortaya çıkardığı eski sosyal medya paylaşımları nedeniyle hedef haline geldiği için görevi bırakmasını istedi.
Kemahlı’nın bunun üzerine yönetim ve Altay üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi. İzmirde geçen pazar günü çıkan olaylar sebebiyle yarıda kalan derbiyle ilgili gözaltına alınan 28 Altay taraftarından 19’u, emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edilip kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanmıştı.
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