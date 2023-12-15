Osasuna - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Osasuna, İspanya La Liga'nın 17. haftasında sahasında Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.12.2023 - 10:44
Osasuna - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.

Jagoba Arrasate yönetimindeki Osasuna, sahasında Francisco Rodriguez'in ekibi Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek.

OSASUNA - RAYO VALLECANO MAÇI SAAT KAÇTA?

El Sada Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

OSASUNA - RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Javier Iglesias'ın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Osasuna, La Liga'daki son maçında deplasmanda Cadiz ile 1-1 berabere kalmıştı.

Rayo Vallecano ise evinde Celta Vigo ile 0-0 berabere kalmıştı.


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