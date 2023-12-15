Osasuna - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Osasuna, İspanya La Liga'nın 17. haftasında sahasında Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.
Jagoba Arrasate yönetimindeki Osasuna, sahasında Francisco Rodriguez'in ekibi Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek.
OSASUNA - RAYO VALLECANO MAÇI SAAT KAÇTA?
El Sada Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
OSASUNA - RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Javier Iglesias'ın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Osasuna, La Liga'daki son maçında deplasmanda Cadiz ile 1-1 berabere kalmıştı.
Rayo Vallecano ise evinde Celta Vigo ile 0-0 berabere kalmıştı.