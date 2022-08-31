Ozan Kabak Hoffenheim’da ayın oyuncusu
Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, sezon başında 5 milyon Euro’ya Schalke 04 takımından transfer ettiği milli futbolcu Ozan Kabak’ı, ağustos ayının oyuncusu seçti.
Bundesliga’da 4’üncü haftayı geride bırakırken 9 puan ile 4’üncü sırada Borussia Dortmund’un önünde yer alan Hoffenheim’da Ozan Kabak, savunma rolünde büyük bir öneme sahip.
Takım 4’üncü hafta itibariyle 8 gol atıp 5 gol kalesinde görmesine rağmen Ozan Kabak bireysel performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Ligde 4 ve kupada da 1 olmak üzere 5 maçın tamamında da forma şansı bulan ve başarılı bir performans sergileyen 22 yaşındaki milli oyuncu, hücuma verdiği katkı ile Hoffenheim formasıyla 5 maçta görev alırken 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Etkili oyun oynayan Kabak, takımın da kilit isimlerden biri olduğunu kanıtladı.
Video Haberler
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- Saadet bozan ‘Servet’
- 'AKP gençliği karakol bastı, polisi dövdü'
- Saray'da istifa depremi
- Atatürk'ü anmayan vali yuhalandı
- Adliyelerde 'Cübbeli' yoğunluğu
- Soylu, sürüklenen öğretmeni hedef gösterdi!
- Kadın ve çocukları hedef alan imamla ilgili yeni gelişme
- 'Vekaletinizi şerefle kabul ediyorum'
- Mihail Gorbaçov yaşamını yitirdi
- ‘Yurttaşların güvenliği için’