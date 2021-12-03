Paralimpik federasyonlarda seçim heyecanı
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun olağan genel kurulları yarın Ankara'da saat 10.00'da yapılacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun olağan genel kurulları yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunda seçime üç aday katılacak. The Green Park Hotel'de yapılacak saat 10.00'da başlayacak seçimde Muaz Ergezen, Veysel Gülpınar ve Murat Ataman, başkan olmak için yarışacak.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunda ise başkanlık seçimine iki kişi girecek. Ankara Crowne Plaza Hotel'de saat 10.00'da başlayacak genel kurulda mevcut başkan Hasan Sayyıdan ile Ayhan Yıldırım delegelerden oy bekleyecek.
Video Haberler
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
- Fırtına sürüyor: Dev dalgalar aracı böyle yuttu
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
En Çok Okunan Haberler
- Millet İttifakı'nda deprem
- Yeni Bakandan ayağının tozuyla faiz çıkışı
- Benzine bir zam daha
- Avrupa Konseyi’nden Kavala kararı
- Ekonomistlerden 'af' kararına tepki
- Aykut Küçükkaya görevden alındı
- Tüketildiğinde hafıza kaybına yol açan 5 yiyecek
- AKP'liler Meclis'i böyle bastı
- Bir zam da sigaraya
- CHP'nin 2. mitingi hangi ilde olacak?