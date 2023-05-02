Partizan - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sırp ekip Partizan, THY EuroLeague play-off turu üçüncü maçında kendi evinde İspanyol Real Madrid'i konuk edecek. Belgrad'daki zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2023 - 18:56
Partizan - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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THY EuroLeague'de play-off heyecanı yaşanıyor.

Sırp ekip Partizan, kendi evinde İspanyol Real Madrid'i konuk edecek.

PARTIZAN - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Stark Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21:30'da başlayacak.

PARTIZAN - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Partizan, seride 2-0 önde bulunuyor.



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