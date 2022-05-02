Premier Lig'deki Londra derbisi nefesleri kesti
İngiltere Premier Lig'deki Londra derbisinde Arsenal, deplasmanda West Ham United'ı mağlup etti. Arsenal, bu galibiyet ile sezonu ilk dört içinde bitirme yolunda önemli bir engeli aşmış oldu.
Premier Lig'in 35. haftasında, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi veren Arsenal, West Ham United engelini 2-1'lik skorla geçerek 4. sırada yer aldı.
38. dakikada Rob Holding'in golü ile Arsenal 1-0 öne geçti. West Ham'dan Jarrod Bowen 45. dakikada beraberliği getiren golü attı. Arsenal, 54. dakikada Gabriel Magalhaes'in golü ile tekrar öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.
Bu sonuçla Arsenal, 63 puanla 4. sırada yer aldı. West Ham United ise 52 puanla 7. sırada kaldı.
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