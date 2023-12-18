PSV Eindhoven'dan müthiş seri: Namağlup lider!

PSV Eindhoven, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı AZ Alkmaar'ı 4-0 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2023 - 00:17
PSV Eindhoven'dan müthiş seri: Namağlup lider!
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Hollanda Eredivisie'nin 16. hafta karşılaşmasında PSV Eindhoven deplasmanda konuk olduğu AZ Alkmaar'ı 4-0 mağlup etti.

PSV Eindhoven'a galibiyeti getiren golleri 9 ve 57. dakikalarda Luuk de Jong, 11. dakikada Ismael Saibari ve 16. dakikada Sergino Dest kaydetti.

16 MAÇTA 16 GALİBİYET

PSV Eindhoven bu galibiyetle beraber 16'da 16 yaparak 48 puana ulaşırken, AZ Alkmaar ise 33 puanda kaldı.

PSV Eindhoven bir sonraki karşılaşmasında sahasında Excelsior'u konuk ederken, AZ Alkmaar deplasmanda Twente'ye konuk olacak.


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