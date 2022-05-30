Rafael Nadal, 5 set sonunda Fransa Açık çeyrek finalinde

Fransa Açık'ta (Roland Garros) iki dev tenisçi çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Turnuvayı 13 kez kazanan İspanyol raket Rafael Nadal, son şampiyon Sırp tenisçi Novak Djokovic ile yarı finale yükselme mücadelesi verecek.

AA
30 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:18
Rafael Nadal, 5 set sonunda Fransa Açık çeyrek finalinde
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Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 8. günündeki tek erkekler mücadelesinde, Roland Garros'daki ilk 4. tur maçına çıkan Auger-Aliassime ile 13 şampiyonluğu bulunan Nadal karşılaştı.

Fransa Açık kariyerinin en zor maçlarından birini oynayan 35 yaşındaki Nadal, 4 saat 21 dakika sonunda 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 ve 6-3'lük setlerle son 8'e kaldı. Nadal, çeyrek finalde geçen yılın şampiyonu Novak Djokovic'in karşısına çıkacak.

Erkeklerde 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev de dünya 131 numarası Bernabe Zapata'yı 3-0 (7-6, 7-5, 6-3) mağlup ederek çeyrek finalist oldu.

Kadınlardaki 4. tur maçında ise klasmanın 64. basamağındaki 2018 finalisti Sloane Stephens, 23 numaralı seribaşı Jil Teichmann'ı 2-0'lık (6-2, 6-0) skorla geçti.


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