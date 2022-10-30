Real Madrid 4 maç sonra takıldı!
La Liga 12. hafta maçında Real Madrid, sahasında Girona ile 1-1 berabere kaldı.
La Liga 12. hafta maçında Real Madrid, sahasında Girona ile karşılaştı.
Santiago Bernabeu'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golü 70. dakikada Vinicius'tan geldi. Girona 80. dakikada Cristhian Stuani ile eşitliği yakaladı.
Real'de 90+1. dakikada Toni Kross ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Alman futbolcu kariyerindeki ilk kırmızı kartı gördü.
Alınan bu sonucun ardından henüz ligde mağlup olmayan Real Madrid 4 maç sonra puan kaybetti. Girona ise oynadığı son 7 maçta galibiyet çıkaramadı.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 32'ye, Girona ise 10'a çıkardı.
Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Girona ise Atletic Bilbao ile oynayacak.
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