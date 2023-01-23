Real Madrid zirveden kopmadı

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 08:15

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 08:15

İspanya LaLiga'nın 18. haftasında Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao ile Carlo Ancelotti'nin yönetimindeki Real Madrid karşı karşıya geldi.

San Mames'te oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Madrid 2-0 kazanırken goller 24. dakikada Karim Benzema ve 90. dakikada Toni Kroos'un ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 41'e taşıyarak 44 puandaki Barcelona ile arasındaki farkın açılmasına izin vermezken, Athletic Bilbao 26 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid evinde Real Sociedad ile karşılaşırken, Athletic Bilbao deplasmanda Celta Vigo ile karşılaşacak.