Rıdvan Dilmen: Adil Demirbağ, Valencia'yı tahrik etti

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 21:22

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında araba.com Konyaspor ile Fenerbahçe, Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konyaspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılırken, mücadelede 22. dakikada Enner Valencia kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, mücadeleyi TV8,5 ekranlarında Yüzde Yüz Futbol programında yorumladı.

Dilmen'in ifadeleri şu şekilde:

"VALENCIA ATILINCA SERDAR'I ALDI"

"Maçın ilk yarısını kaçıranlar için bir kayıp yok. Ofsayt rekoru kırılmış olabilir ilk yarıda. Pozisyon kırmızı kart ve ofsayt dikkat çekici dakikalar. Lemos çıkınca Serdar girdi. İlk yarıda kaleci yere yatmadı. Jesus rotasyonda yapmış. Orjinal mevkisinde oynamayan bir kaç oyuncusu vardı. Valencia atılınca Serdar'ı aldı."

"ADİL VALENCIA'YI TAHRİK ETTİ"

"Adil'in sarısı var. Adil Valencia'yı tahrik etti iki kere ama vurması gerekmiyordu. Hakem son anda vururken gördü. Fenerbahçe'nin başına dert açabilir savunmayı öne çıkarması ve ofsayt taktiği. Konyaspor psikolojik olarak ben kaybetmem diyor. Sol bekte Jesus'un Alioski'yi alabilir. Emre'yi de çıkarabilir. Hızlı bir oyuncu alabilir Jesus oyunu değiştirmek için."