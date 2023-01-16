Rıdvan Dilmen'den flaş Kocaman - Jesus çıkışı!

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 07:36

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 07:36

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 yendi. Karşılaşmanın ardından spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, değerlendirmelerde bulundu.

İşte Dilmen'in açıklamaları...

"11'E 11 BÖYLE BİTMEZDİ"

"Açık ve net söyleyeyim; Bu maç 11'e 11 devam etse Fenerbahçe'nin işi bu kadar kolay olmazdı. Efor olarak da oyun olarak da Gaziantep FK daha öndeydi."

"DERBİNİN TRAVMASI SÜRÜYOR"

"Gaziantep'in bugün 7-8 tane pozisyonu var. Jorge Jesus'un üçlü dışında Galatasaray veya Gaziantep'e farklı bir planla çıktığını düşünmüyorum. Ancak takımın savunma çalışması lazım. Bugün aslında tam olarak hocanın istediklerini yapamadı takım savunmada. Bunun sebebi derbide yaşanan travma."

"SAMET'İN PASLARINI BEĞENDİM"

"İlk maç ölçü olmaz ancak Samet'in sakinliğini ve paslarını beğendim. Ancak Jesus'un oyununda zaman zaman sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum çünkü çok hızlı bir oyuncu değil. Alioski mesela bence Fenerbahçe'nin sol beki değil."

"VALENCIA İLE JESUS'UN ARASI..."

"Enner Valencia, Türkiye'nin en iyi forveti. Ancak Jesus ile Valencia arasındaki ilişkide bir kırılma yaşandığını düşünüyorum. Son yıllarda Fenerbahçe'nin sahip olduğu en iyi forvet Valencia."

"ARDA GÜLER BU TAKIMDA OYNAR"

"Fenerbahçe'de Arda ve Ferdi'yi ayırıyorum, bunlardan sonra en yetenekli iki isim Lincoln ve İrfan Can. Evet anlıyorum Arda Güler'in koşuşundan bile fiziksel bir durumu olduğu anlaşılıyor ancak Emre Mor oynuyorsa, Arda Güler de oynar. 11'e 10 olmasa yine Arda'yı almazdı hoca."

"JESUS İLE KOCAMAN ARASI..."

"Benim Fenerbahçe'deki teknik direktör hayalim Jesus ile Aykut Kocaman'ın ortası bir teknik adam. Hocanın istediği oyun düzeni pasa değil, direkt olarak kaleye gitme üzerine."

"BİR DAKİKA DUR DENMELİ"

"Bence Jesus hiç kimseyle muhatap olmuyor. Jorge Jesus'un bu tarz bir anlayışı olduğunu düşünüyorum. Mesela Valencia konusunda umarım bugünkü sonuçtan sonra ilişkiler onarılır. Jesus'a 'Tamam sana sözümüz yok ama Valencia'sız da olmuyor' denilmesi gerekiyor. Jesus'a da 'Bir dakika dur' denmesi gereken zamanlar olabilir"



