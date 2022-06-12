12 Haziran 2022 Pazar, 12:41

A Milli Takım'da Beşiktaşlı genç futbolcu Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, genç oyuncunun sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

TFF'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"A Millî Takım futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle 14 Haziran Salı günü oynanacak Türkiye - Litvanya karşılaşması öncesinde aday kadrodan çıkarıldı. A Millî Takım kafilesi ile bugün İzmir'e seyahat edecek Rıdvan, daha sonra İstanbul'a dönmek üzere takımdan ayrılacak."