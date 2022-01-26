Ringlerde eşine ender rastlanan olay
Aydın’da yapılan Liselerarası A Gençler Türkiye Boks Şampiyonası’nda, uluslararası 3 yıldızlı dünya hakemi Erzurumlu Recep İtmez’in ders niteliğindeki kararı spor kamuoyunun gündemine oturdu.
Aydın’da düzenlenen Genç Erkekler Liselerarası Türkiye Boks Şampiyonası’nda, orta hakem Recep İtmez’in yönettiği maçta dünya ringlerinde eşine ender rastlanan olay yaşandı. Hakem İtmez'in, uluslararası arenadaki tecrübesi sayesinde verdiği belirtilen kararın, boks için adeta ders niteliğinde olduğu ifade edildi.
Müsabakada ringe çıkan iki boksör, maç devam ederken aynı esnada birbirlerine vurdukları yumruklar neticesinde bir anda sırtüstü yere düştü. O anları pürdikkat izleyen orta hakem, mavi köşedeki boksörün durumunun iyi olmadığına kanaat getirdi ve kırmızı köşedeki boksörün ayağa kalkması neticesinde kendisini galip ilan etti. İtmez’in radikal kararı sonucu müsabakayı kırmızı köşedeki boksör kazanarak bir üst tura yükseldi.
"GURUR VESİLESİ"
Hakem İtmez, yaptığı açıklamada "Dünya boks ringlerinde eşine ender rastlanan bir karara imza attığım için mutluyum. Boks otoriteleri de benim bu ilginç olay karşısında verdiğim kararı ders niteliğinde bir karar olarak yorumladılar. Bu benim için de bir gurur vesilesi oldu" dedi.
Kendisinin verdiği kararın genç hakemlere örnek olması temennisinde bulunan İtmez, boks hakemlerinin ülkemizdeki çıtayı her geçen gün daha da yükseltmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.
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