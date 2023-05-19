Roma ve Zeki Çelik finale yükseldi
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Roma, deplasmanda Bayer Leverkusen'le 0-0 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Roma finale adını yazdırmayı başardı.
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Bayer Leverkusen ile Roma karşı karşıya geldi.
Bay Arena'da oynanan karşılaşma golsüz sona erdi ve ilk maçı 1-0 kazanan Roma finale yükselmeyi başardı.
Jose Mourinho yönetimindeki Roma, böylelikle geçen sezon kazandığı Konferans Ligi'nin ardından Avrupa Ligi'nde de final oynamaya hak kazanarak tarih yazmaya devam etti. Mücadelede Milli oyuncumuz Zeki Çelik ilk 11'de maça başlayarak 78 dakika görev yaptı.
UEFA Avrupa Ligi'nde final karşılaşması 31 Mayıs tarihinde oynanacak.
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