Şahan Gökbakar: Sahada Koreli varken neden Squid Game koreografisi?
Galatasaray taraftarı olan sanatçı Şahan Gökbakar, NEF Stadı’ndaki karşılaşmayı, Instagram hesabından paylaştığı ‘Derbi bitti derdi kaldı’ başlıklı hikaye ile değerlendirdi.
Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasını, sarı-lacivertliler 2-1 galip tamamladı.
Galatasaray taraftarı olan ünlü sanatçı Şahan Gökbakar, NEF Stadı’nda oynan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasını, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi. Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-Jae'nin performansına dikkati çeken Gökbakar, "Sahada Koreli varken neden 'Squid Game' koreografisi; adam kahraman oldu resmen" dedi.
Gökbakar, "Marcao ikinci sarıdan kırmızı olmalıydı. Diagne’nin golü iptal ise itmeden dolayı, Berkan’ı itmek de penaltı olmalıydı.Bence hakem çok egolu ve agresifti. Maçı gerenlere hizmet etti. Bir de sahada Koreli (Kim) varken neden Squid Game koreografisi? Nasıl bir kafa... Adam kahraman oldu resmen" ifadelerini kullandı.
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