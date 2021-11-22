Şahan Gökbakar: Sahada Koreli varken neden Squid Game koreografisi?

22 Kasım 2021 Pazartesi, 10:45

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasını, sarı-lacivertliler 2-1 galip tamamladı.

Galatasaray taraftarı olan ünlü sanatçı Şahan Gökbakar, NEF Stadı’nda oynan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasını, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi. Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-Jae'nin performansına dikkati çeken Gökbakar, "Sahada Koreli varken neden 'Squid Game' koreografisi; adam kahraman oldu resmen" dedi.

Gökbakar, "Marcao ikinci sarıdan kırmızı olmalıydı. Diagne’nin golü iptal ise itmeden dolayı, Berkan’ı itmek de penaltı olmalıydı.Bence hakem çok egolu ve agresifti. Maçı gerenlere hizmet etti. Bir de sahada Koreli (Kim) varken neden Squid Game koreografisi? Nasıl bir kafa... Adam kahraman oldu resmen" ifadelerini kullandı.