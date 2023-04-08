Sakarya evinde iki golle kazandı!

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor sahasında Manisa Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 18:28
Sakarya evinde iki golle kazandı!
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Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor sahasında Manisa Futbol Kulübü'nü konuk etti.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

Marmara ekibine galibiyeti getiren golleri 45+1'de penaltıdan Deni Milosevic ve 90+2. dakikada Oğuzhan Akgün kaydetti.

Sakaryaspor'un ikinci golünü kaydeden Oğuzhan Akgün Beşiktaş'tan kiralanmıştı.

Bu sonuçla birlikte Sakaryaspor 55 puanla 2. sıraya yerleşti. Manisa FK ise 45 puanla 9. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Sakaryaspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Manisa FK ise Bandırmaspor'u ağırlayacak.


Manisa FK sakaryaspor Spor Toto 1. Lig

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