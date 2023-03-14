Şenol Güneş isyan etti: 'Bizden ne istiyorsunuz?'

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 18:00

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 18:08

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

18 Mart Cumartesi günü kendi sahalarında konuk edecekleri İstanbulspor karşılaşması hakkında düşüncelerini açıklayan Güneş, ligin sonunda şampiyonun play-off ile belirlenmesi önerisi hakkında yorumda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Büyük felaketin etkilerini hala yaşıyoruz, yaşamaya devam edeceğiz. Fiziksel olarak da, psikolojik olarak da bu etkiler uzun bu etkiler uzun süre devam edecek gibi görünüyor. Ekonomik olarak da yardım etmek zorundayız. Aynı zamanda sosyal olarak çocuklara destek olmak zorundayız. Bugün buraya gelen çocuklarımızla birlikte olacağız. Onları sahada oynarken görmek mutluluk verici. Kaybettiklerimizi tekrar rahmetle anıyoruz Bu çocuklar bizim de olabilirdi, hepsi zaten bizim. Yaşayanlara nasıl bir umut oluruz onu yapmaya çalışıyoruz. Beşiktaş, kulüp olarak da büyük bir kampanya başlattı. Maddi ve eşya konusunda destek olmanın yanında okul desteği de yapıyor. 6 okulun bir an evvel yapılması için herkesin destek olmasını bekliyoruz. Ayrıca uygun zaman olursa biz de gidip oradaki çocukları ve depremzedeleri hepsini ziyarette bulunuruz."

Şenol Güneş

"Depremden sonra olağanüstü bir durum var. Onun etkisi altında kalan kulüpler, oyuncular, insanlar, toplum... Ne olursa olsun o hüznü yaşıyoruz. Ama bu arada işimizi yapmaya çalışıyoruz. Hayat devam ettiği için, bu devam eden hayata birlikte üzüntüyü azaltmak için bu tür faaliyetlerin devam etmesinden yanayım"

İSTANBULSPOR MAÇI

"Oyun olarak da biz bir süreçten geçiyoruz. Sıralama önemli, Beşikaş'ın ismi şampiyonluğa oynar, şampiyon olur. Bu sene bir dalganlanma geçiriyoruz. Daha iyi bir takım, daha iyi oynamak durumundayız. Son maçta oynadığımız oyun akılcıydı. Bir tane pozisyon var, kafayla bıraktığımızda etkili geldiler, bir de duran top. Onun dışında pozisyon vermedik. Son bölümde 4-5 pozisyon bulduk, ilk yarıda daha pozisyon bulduk. Son bölümde yaptığımız hücuma çıkıştaki pas yüzdemizi arttırdığımızda daha iyi olur."

"Biz bir sürece girdik. 5 maç sonunda, Karagümrük, Sivas ve Antalya'ya 7 puan kaybetti. Aynı Sivas, İstanbulspor'dan 3 gol yedi. Biz 2 maçta 6 puan aldık. Daha zor maç görünmesine rağmen. Ama 3 tane daha kolay görünen maçta da 2 puan aldık. İstanbulspor, iyi bir takım. Fatih hocayla iyi oynuyorlar. Genç, koşan takım. Kolay maç olmayacaktır. Zaten ilk yarıda da 2 puan kaybettik onlara. Umarım güzel futbolla maçı kazanırız."

Rachid Ghezzal

GHEZZAL VE OMAR

"Ghezzal antrenmana çıkacak. Tayyip Talha, belki çıkmayabilir. Darbe gibi görünüyor, değerlendiriyoruz. Omar ve Utku hasta. Ghezzal'ın durumu, Omar'ın hastalığı var. Başka da ciddi boyutta bir şey görünmüyor."

"Her oyuncunun iyi oynaması gerekiyor. Omar da iyi, Romain Saiss da iyi bir oyuncu, kaliteli oyuncu. Rosier de öyle. Oynamadı diye bunlar kenara atılacak oyuncular değil. Rekabetin daha üst seviyeye çıkacağı bir kadro oluşturabilirsek, gelecek yılları da kurtarrır. Sağ tarafta Onur var, Rosier var. Stoperde Tayyip var, Welinton var, sol ayaklı Saiss var, Omar var. Baktığın zaman rekabet var. Orta sahada topu iyi tutmamız, rakibi hücum etmemiz de rakibin gelmesini engelliyor. Hem savunmayı, hem hücumu toparlayabilirsek, geldiğimde söyledim çok gol yiyen bir takımdık. Şimdi daha az gol yiyoruz, o da yetmiyor. Hem gol atıp, hem gol yememek lazım. 3 puan alınca her şey iyi, almayınca kusura bakmayın diyoruz."

FENERBAHÇE DERBİSİ

"Güçlü ve güzel rakipler var. Daha güzel maçlar olacağını düşünüyorum. Bu haftadan sonra milli maçlar var. Ondan sonra Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe'yle başlayan, Giresun ve Trabzonspor ile devam eden maçlar var. Hiçbiri kolay değil."

"Bütün Türk oyuncular hazır ama onların hazır olması yetmiyor. Hocalar çağırır, çağırmaz ona saygı duyarız. Milli takım'da bir sürü oyuncu aday, hoca da bunların hepsini alamaz. Kendilerine başarılar diliyorum. Milli takım, hepimizin milli takım. İlla bizden alır diye bir şey yok. Ama hem yerli, hem yabancı bayağı oyuncu gidecek."

"BİZDEN NE İSTİYORSUNUZ"

"Ümraniyespor ile pazar günü oynayacağız. Daha sonrası için Azerbaycan takımı var. Tarihi tam netleşmedi. 21-24 arasında söyledik, onlar 25 dedi. Onun dışında boş haftalar da Giresun ve Başakşehir var bildiğim kadarıyla. Şu anda boş hafta görünmüyor."

(Play-off açıklamaları) "Görüşlerimi açık söylüyorum. Anlaşılmayan bir şey varsa ben buradayım. Telefonum da açık. Beklentim yok, sadece fikrimi söylüyorum. Kararlar da değişir, değiştiğini gördüm daha önce. Ne zaman değişmedi kararlar? Ben değişen kararları söylerim size. İstekleriniz, temennileriniz olabilir ama şartlara göre değişimler olabilir. Olağanüstü durumlar da olabilir. Beşiktaş'a şunu yapmasınlar, zaten biz gerideyiz. Biz bunu yaşadık. Antep maçındaki kırmızı kartı gösterenler, başka maçı göstermediler ondan sonra. Orada olay bitti, karar verildi ama karar değiştirildi. Bunu kimseye karşı olmak için söylemiyorum, o da yanlış, bu da yanlış. Fikirler söylenecek. Bazı arkadaşlar yapıyor, biz bir şey yapınca, "3 puan bekliyor, 6 puan bekliyor" Oynamadan kazanılan maç var mı? Öyle bir şey diyen yok. Başkan söylediği zaman "Sen bu dönemde bunu nasıl konuşuyorsun, bunda kötü niyetin var" Sonra ne oldu? Başkanın dediği mi oldu, hayır. Kazanan da sen, şikayetçi olan da sen. Bizden ne istiyorsunuz, biz bir şey istemedik. Bizim ağzımızdan çıkan yanlış mı anlaşılıyor?"