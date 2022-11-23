Serdar Dursun için sürpriz iddia!

23 Kasım 2022 Çarşamba, 13:14

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Fenerbahçe'den ara transferde ayrılması beklenen Serdar Dursun için yeni bir hamleye hazırlanıyor.

Fanatik'in haberine göre transfer döneminin son iki gününde Serdar Dursun'u takıma kazandırmak için mesai harcayan, ancak mutlu sona ulaşamayan Adana Demirspor yine devreye girdi.

Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçe'de Valencia, Batshuayi ve Joao Pedro gibi isimlerin gölgesinde kalan ve ara transferde ayrılması beklenen yıldız oyuncu için girişimlere başlayan Güney ekibinin, bu kez işi bitirmeye kararlı olduğu belirtildi.