Serdar Dursun'dan dikkat çeken ortalama: 33 dakikada 1 gol
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de en skorer isim olan Serdar Dursun, A Milli Takım'ın da gol yükünü sırtladı.
Görevini profesyonelce yerine getiren futbolcu Serdar Dursun, sarı-lacivertli ekipte İsmail Kartal ile birlikte istikrarı yakalamıştı. Buradaki başarısı da ona ay-yıldızlı ekibin kapılarını açtı.
Sonradan oyuna girmesine rağmen 2-0 kazanılan Lüksemburg maçında da ikinci gole imza atan Serdar, 7 maçta 7 kez rakip fileleri havalandırırken, 33 dakikaya bir gol sığdırdı.
KRALLIKTA ZİRVEDE
UEFA Uluslar Ligi'nde de en çok gol atan futbolcu olarak ön plana çıkan ve Burak Yılmaz'ı aratmayan Serdar Dursun, Erling Haaland'la birlikte üç golü bulunan 4 futbolcuyla yarışa girdi.
90 dakika sahada kaldığı Litvanya karılaşmasında 2, sonradan oyuna girdiği Faroe Adaları ile Lüksemburg müsabakalarında ise birer golü bulunan başarılı oyuncuyu üçer golle takip eden isimler ise şöyle: Khvicha Kvaratskhelia (Gürcistan), Anastasios Bakasetas (Yunanistan), Janis Ikaunieks (Letonya) ve Abat Aymbetov (Kazakistan).
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