Sociedad ile Valencia yenişemedi
İspanya La Liga'da Real Sociedad ile Valencia 1-1 berabere kaldı.
İspanya La Liga'da Real Sociedad ile Valencia karşı karşıya geldi. Estadio de Anoeta'da oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.
Real Sociedad, Hugo Guillamon'un 10. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, Valencia, bu gole 25. dakikada Samuel Lino ile karşılık verdi.
Real Sociedad'da Aritz Elustondo 17. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Valencia'da forma giyen Cenk Özkaçar, 29. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Real Sociedad 23, Valencia 16 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Real Sociedad, Sevilla deplasmanına gidecek. Valencia sahasında Real Betis'i ağırlayacak.
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