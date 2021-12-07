Son dakika | Nihat Özdemir'den Burak Elmas'a yanıt

07 Aralık 2021 Salı, 16:15

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamalarına cevap verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Burak Elmas'ın çeşitli kerelerde, şahsım, Yönetim Kurulu arkadaşlarım ve Federasyonumuzla ilgili bazı haksız söylemlerde bulunması, kabul edilmesi imkânsız olan bu iddiaların kamuoyunda yer alması nedeniyle bir açıklama yapmam zaruri hale gelmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu, 98 yıllık köklü bir tarihe sahip millî bir kurumdur.

TFF Yönetim Kurulu'nun üyeleri; değerli, saygın ve önemli insanlardır.

Federasyonumuz için yapılan gruplaşma, birbirinin altını oyma gibi yakışıksız iddiaları kabul etmemiz mümkün değildir. Ben ve Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım seçildiğimiz günden itibaren; beraberlik, uyum ve dayanışma içerisinde çalışmaktayız.

Sayın Elmas iddialarını, dayanakları ile birlikte isim isim kamuoyuna açıklamalıdır.

Ayrıca; Federasyonumuz, yoğun bir şekilde Kulüpler Birliği Vakfı ile birlikte Türk Futbol Hakemlik Sistemi, Yayın İhalesi, TBMM nezdinde devam eden Yeni Spor Kulüpleri Yasası, Korsan Yayınların Engellenmesi gibi birçok ortak çalışmayı dayanışma içerisinde yürütmektedir.

Türk futbolunun bu tür ivedilikle çözüm bekleyen konuları varken, hiç kimsenin polemik üretme, manipülasyon yapma hakkı yoktur.

Sayın Başkanlarımızdan, yöneticilerimizden beklentim bu sorumlulukla ve sağduyuyla hareket etmeleridir.

Bu vesileyle; Avrupa kupalarında mücadele edecek bütün takımlarımıza başarılar diler, ülke puanına katkıda bulunmalarını temenni ederim.

Kamuoyuna saygılarımla."

BURAK ELMAS NE DEMİŞTİ?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda basın mensuplarıyla sohbet eden Elmas, geçen hafta TFF Yönetimi'yle bir toplantı yaptığını anlatarak, "Galatasaray'da sorunlara sebep olanların isimlerini vererek Nihat Bey'e bütün bilgileri ilettim. Benim gördüğüm Türkiye Futbol Federasyonunda seçimlere hazırlanan gruplar var. Yani sonraki seçimlere hazırlanan gruplar var. Buradaki gruplar arasında bir mücadele var. Sadece kulüplere değil, birbirlerine karşı verdikleri bir mücadele de var. Galatasaray, Fenerbahçe ve diğer kulüpleri Nihat Bey ile kavga ettirerek birtakım operasyonlarla Nihat Bey'i de zor durumda bırakmak isteyen birkaç grubun olduğunu düşünüyorum. Bunu da Nihat Bey'e söyledim. Oradaki konuşmaları bugün kamuoyuna açıklasam yer yerinden oynar." diye konuştu.

Burak Elmas, "Burası farklı bir kulüp. 6 kişi arasında konuşulan şey başkasının izni olmadan açıklanmaz. Onlar açıklamak isterlerse izin veriyorum, açıklayabilirler. Bana izin verirlerse ben de açıklarım" diye konuştu. Bundan sonra ne yapacağız? Galatasaray'ın hakkını sonuna kadar savunacağım. Geçtiğimiz senelerde bağırıp çağıran çok oldu. Bizler kendi hatalarımızın sonuçlarını dışarıda aramayız. Bugün bir değişime gidilmesi gerekiyor. Federasyon, bizim adımıza yönetenler bize rağmen yönetiyorlar. Hakem atamalarını yapan kişiler, disiplin atamalarını yapan kişilerin isimlerini herkes biliyor. Kulüplerin geleceğini düşünmeden kararlar alabiliyorlar."



