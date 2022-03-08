Son Dakika: Göztepe, teknik direktörlük görevine Stjepan Tomas'ı getirdi
Son dakika... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktörlük görevi için Stjepan Tomas ile anlaştı.
Spor Toto Süper Lig'de üst üste 5'inci mağlubiyetini evinde Kasımpaşa karşısında alan Göztepe’de teknik direktör Nestor El Maestro ile yollar ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı ekibin yeni çalıştırıcısı, Süper Lig'i yakından tanıyan Stjepan Tomas oldu.
Futbolculuk kariyerinde Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantepspor ve Bucaspor'da oynayan Tomas, Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevini yürüttü.
Antalyaspor'u 2019-2020 sezonunda çalıştıran Tomas, kırmızı-beyazlılarla 8 resmi maça çıktı. Antalyaspor'un başında sadece 1 galibiyet alabilen Tomas, 4 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.
Stjepan Tomas, 2020-2021'de ise Çaykur Rizespor'un çalıştırıcısı oldu. Rize ekibinde 21 resmi maçta sahaya inen 46 yaşındaki çalıştırıcı 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.
İlgili Haberler
- Trabzonspor, Ukrayna ve Rusya'daki futbol gelişmelerini yakından takip ediyor
- Amatör Lig ekiplerinden Dodurgalarspor'da bir maçta 3 kaleci birden sakatlandı
- Trabzonspor'da sözleşmesi feshedilen Edgar Ie'den flaş sözler: Yarı yolda bıraktılar
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Mustafa Sarıgül ayçiçek yağını tokatladı
- 6 yıldır taksicilik yapan Topak: Kadınlar her şeyi yapar
- Milli paraşütçü Merve Arslan kadınlara 'uçun' diyor
- Milli hentbolculardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
- Dekan'dan öğrenciye: 'Ne diyorsun lan!'
- 8 Mart'ı serada domates toplayarak geçiriyorlar
- Bu kadınların çocukları bile laboratuvarlarda büyüdü
- 'En çok atıf alan makalem bu vakaya ait'
- Ataşehir'de korkutan yangın!
- İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
En Çok Okunan Haberler
- Benzin ve motorine bir zam daha!
- Rasim Öztekin mezarı başında anıldı
- Altun’un evinin fotoğraflanması davasında yeni gelişme
- BTP Genel Başkanı Baş'tan Rusya- Ukrayna açıklaması
- Eski Fenerbahçeli'den Kartal'a serzeniş!
- 7 yıl sonra AKP'li vekilin söyledikleri gerçek oldu
- İstanbullular dikkat: İSKİ'den önemli duyuru!
- Eski belediye başkanına silahlı saldırı
- Küçükbaş hayvan hareketliliği kısıtlandı
- Göztepe'nin hocası belli oldu! Lige geri dönüyor...