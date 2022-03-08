Son Dakika: Göztepe, teknik direktörlük görevine Stjepan Tomas'ı getirdi

08 Mart 2022 Salı, 16:30

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 5'inci mağlubiyetini evinde Kasımpaşa karşısında alan Göztepe’de teknik direktör Nestor El Maestro ile yollar ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı ekibin yeni çalıştırıcısı, Süper Lig'i yakından tanıyan Stjepan Tomas oldu.

Futbolculuk kariyerinde Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantepspor ve Bucaspor'da oynayan Tomas, Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevini yürüttü.

Antalyaspor'u 2019-2020 sezonunda çalıştıran Tomas, kırmızı-beyazlılarla 8 resmi maça çıktı. Antalyaspor'un başında sadece 1 galibiyet alabilen Tomas, 4 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.

Stjepan Tomas, 2020-2021'de ise Çaykur Rizespor'un çalıştırıcısı oldu. Rize ekibinde 21 resmi maçta sahaya inen 46 yaşındaki çalıştırıcı 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.