Son dakika: Kulüplerin harcama limitleri belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin yaz transfer dönemi için harcama limitlerini açıkladı. TFF, aldığı karar ile daha önce yüzde 15 olan sapma oranını 22-23 sezonunda yüzde 40 olarak belirlemişti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaz transfer dönemi için harcama limitlerini açıkladı.
En yüksek limit 1.545.820 milyar TL ile Galatasaray'ın oldu. Sarı Kırmızılılar'ı 1.378.878 milyar TL ile Fenerbahçe takip etti. En düşük limit ise 181.020 milyon TL ile Fatih Karagümrük'ün oldu.
Galatasaray 1.545.820.482 TL
Fenerbahçe 1.378.878.458 TL
Beşiktaş 960.805.023 TL
Trabzonspor 879.158.943 TL
T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.
*Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII G Maddesinde belirtildiği üzere,
Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.
*Sıralama, 2021-2022 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.
**Kulüplerin kesinleşen UEFA gelirleri THL'ne eklenmiştir.
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