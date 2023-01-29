Son dakika: MHK'nin yeni başkanı Lale Orta oldu

Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yeni başkanının Lale Orta olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 19:46
Son dakika: MHK'nin yeni başkanı Lale Orta oldu
Abone Ol google-news

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Lale Orta oldu.

Lale Orta

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararla; Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Lale Orta'yı getirmiştir.

Başkan:

Prof. Dr. Lale Orta

Üyeler:

Tolga Özkalfa

Ahmet İbanoğlu

Cemalettin Ali Kunak

Prof. Dr. Ali Kızılet

Süleyman Abay

Sadettin Güler

Aynur Aysun Akar

Hamza Mısır

Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü, ilk kadın futbol hakemi ve FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Prof. Dr. Lale Orta başkanlığında göreve başlayacak olan MHK'nın; futbola değer katarak Türk futbolunu uluslararası alanda daha yüksek seviyelere getirmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğine inanıyor, yeni MHK Başkanı ve üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız."


Lale Orta MHK TFF

İlgili Haberler

Son Dakika... TFF Merkez Hakem Kurulu, yönetime istifasını sundu

Son Dakika... TFF Merkez Hakem Kurulu, yönetime istifasını sundu
TFF'den hakemlere zam

TFF'den hakemlere zam
TFF'den Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda zemin incelemesi

TFF'den Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda zemin incelemesi

En Çok Okunan Haberler