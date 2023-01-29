Son dakika: MHK'nin yeni başkanı Lale Orta oldu
Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yeni başkanının Lale Orta olduğunu açıkladı.
Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Lale Orta oldu.
Lale Orta
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararla; Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Lale Orta'yı getirmiştir.
Başkan:
Prof. Dr. Lale Orta
Üyeler:
Tolga Özkalfa
Ahmet İbanoğlu
Cemalettin Ali Kunak
Prof. Dr. Ali Kızılet
Süleyman Abay
Sadettin Güler
Aynur Aysun Akar
Hamza Mısır
Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü, ilk kadın futbol hakemi ve FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Prof. Dr. Lale Orta başkanlığında göreve başlayacak olan MHK'nın; futbola değer katarak Türk futbolunu uluslararası alanda daha yüksek seviyelere getirmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğine inanıyor, yeni MHK Başkanı ve üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız."
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