Sözleşmesi bitiyordu: Salih Uçan'ın menajerinden transfer açıklaması

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 11:48

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 11:48

Futbolcu menajeri Ömer Uzun; Salih Uçan'ın Beşiktaş ile olan sözleşmesi konusunda açıklamalarda bulundu.



Salih Uçan

"KONTRATI 2024 YILINDA BİTECEK"

Salih Uçan'ın Beşiktaş ile sezon sonunda sona erecek sözleşmesindeki artı 1 yıllık opsiyonun Beşiktaş tarafından kullanıldığını ifade eden Ömer Uzun, "Beşiktaş'ta devre arasında Başakşehir'e giderken bunu sayın Ceyhun Kazancı'yla beraber zaten planlamıştık. Başkan da bu konuda destekledi. Salih'e çok güvendiklerini ve bu sene içinde kadro yapılanmasında önemli bir yeri olacağını bize söylediler. Salih'e güvendiklerini göstermek amacıyla artı 1 yıllık opsiyonunu kullandılar. 2024 yılında bitiyor kontratı. Resmi olarak sözleşmesi 2024'e kadar uzadı. Bu sene sonunda bitmiyor yani onu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Salih Uçan bu sezon siyah-beyazlı forma ile 17 resmi maçta 1 gol ve 2 asist kaydetti.