Spor yazarları Türkiye - Ermenistan maçını değerlendirdi: 'Yazık oluyor'

Yayınlanma: 09.09.2023 - 10:04

Güncelleme: 09.09.2023 - 10:04

Türkiye, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında Ermenistan'la 1-1 berabere kaldı.

Spor yazarları, A Milli Takım'ın performansını yorumladı.

"BU JENERASYONA YAZIK OLUYOR"

"Halen FIFA sıralamasında 88’inci sırada Curaçao, 89’da Lüksemburg, 90’ıncı basamakta Ermenistan, 91’de Ekvatoral Gine, 92’de Uganda var. Eskişehir’de oynadığımız rakibimizin seviyesi bu. Curaçao’dan bir tık zayıf, Uganda’dan bir tık iyi rakibimize karşı dün yapmamız gereken tek şey, sahaya doğruları yansıtmak. Yani harika bir gün geçirmemize gerek yok, fantastik sürprizler yapmamıza gerek yok. Savunmada Atletico Madridliler-Romalılar, orta sahada Benfica ve Inter’de sezonu çok iyi açan bir ikilin, onların yanında da Avrupa kupalarında çok iyi işler yapmış Süper Lig oyuncuların var.

Peki bizim teknik adamımız ne yaptı? Takımında sol bek oynayıp gayet iyi işler yapan Onur kulübedeyken, hayatında birinci ya da ikinci kümede hiç sol bek oynamamış Cenk’i orada başlattı.

Milli takımın Interlilerden, Atleticolulardan, Benficalılardan, Romalılardan oluşan bu kaliteli jenerasyonu, maalesef teknik adam seçimleriyle heba olma yolunda. Bu jenerasyona gerçekten yazık oluyor." (Uğur Meleke- Hürriyet)

"OTURMUŞ BİR SİSTEM VE KADRO İSTİKRARI YOK"

"Senelerdir aşamadığımız bir sorunumuz var. Nispeten kolay rakipler karşısında "nasılsa yeneriz" dediğimiz maçlarda çok kritik puanlar kaybederek başımıza çok işler açtık. Bizim futbolumuzun her zaman vurguladığım gibi oturmuş bir sistemi ve kadro istikrarı yok. Kapalı savunmalar karşısında set oyununda alışılmış yetersizliğimiz vardı. Sırtı dönük oynamayı bilen bir santrforumuz da yoktu. Bu şartlarda sonlarda beraberliği kurtarabildik." (Ömer Üründül - Sabah)

"8 DAKİKALIK UZATMAYI ERKEN BİTİRDİ"

"Maçın İtalyan hakemi tecrübeli Orsato maça deplasman takımı için aşırı hoşgörülü başladı. Takımımızın hızını aşırı sertlikle önlemeye çalışan deplasman takımı, ilk yarıyı sadece bir sarı kartla kapadı. Çok daha fazlası olması gerekirdi. Ayrıca ilk yarıda oyunu ısrarla yavaşlatan rakibimizin kalecisi Canvarevic, yine hakemin hoşgörüsünden yararlandı ve birkaç kez uyarılmasına rağmen sarı kart görmedi. 75’te Cancarevic, ceza sahası dışında taç çizgisi kenarında Kerem’i düşürünce bu kez sarı kart gördü. Israrla oyunu yavaşlattığı dakikalarda sarı kart görmüş olsa, bu pozisyonda oyundan atılacaktı. Hakem ayrıca uzatmalarda da cimri davrandı, 8 dakikalık uzatmayı erken bitirdi." (Deniz Çoban - Fanatik)