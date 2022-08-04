Süper Lig ekibi Galatasaray'da Dries Mertens transferinde sona doğru!
Süper Lig ekibi Galatasaray, İtalyan kulüp Napoli'den ayrılma kararı alan Belçikalı futbolcu Dries Mertens'in transferinde sona geldi. Transfer teklifini artıran Galatasaray'ın Mertens ile imza aşamasına geldiği ileri sürüldü.
Galatasaray, hücum hattını dünyaca ünlü bir isimle doldurmaya hazırlanıyor. Bir süredir Napoli'den ayrılan Dries Mertens ile temas halinde olan sarı-kırmızılılar, Belçikalı futbolcunun transferinde sona geldi.
GALATASARAY FİYAT YÜKSELTTİ
İlk olarak 35 yaşındaki futbolcuya yıllık 3.5 milyon Euro maaş teklif eden Galatasaray, bu teklifini yükselterek 4 milyon Euro çıkardı. Bu gelişme sonrası taraflar arasındaki görüşmeler de olumlu yönde seyretmeye başladı.
1+1 YILLIK SÖZLEŞME
Galatasaray, Mertens'in teklife "Evet" demesi durumunda, Belçikalı futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Tecrübeli futbolcunun, transfer için nihai kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.
SERGIO OLIVEIRA'DAN TAKİP!
Galatasaray'ın bu sezonki transferlerinden Sergio Oliveira, sosyal medya hesabından Mertens'i takibe aldı. Bu gelişme transferin artık Galatasaray için olumlu sonuçlanmak üzere olduğu şeklinde yorumlandı.
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