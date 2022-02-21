Süper Lig'in yeni yayıncısı bugün açıklanacak
Süper Lig'in yeni yayıncısı konusunda kuruluşların tekliflerini değerlendirmeye alan Türkiye Futbol Federasyonu bugün kararını açıklayacak.
Futbolda Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yeni sezondaki yayıncısı bugün açıklanacak.
TFF ve Kulüpler Birliği temsilcilerinden oluşan Yayın Hakları İhale Komisyonu bir toplantı yaparak beIN SPORTS ile Saran Medya'nın tekliflerini değerlendirecek ve kararını duyuracak.
Gelen revize teklifler, saat 11.00'de noter huzurunda açılacak ve ihale komisyonu karar toplantısına geçecek.
Komisyon, teklifleri düşük bulduğu takdirde ihaleyi iptal etme yetkisine sahip. Bu durumda Süper Lig TV kurulması dahil farklı alternatifler gündeme gelecek.
14 Şubat Pazartesi günü yapılan ilk teklifleri düşük bulan komisyon, beIN SPORTS ve Saran Medya'ya ek süre vermişti.
İki kuruluş son tekliflerini 18 Şubat Cuma günü TFF'ye iletmişti.
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