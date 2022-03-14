Talisca'nın menajeri Al-Nasr yöneticileriyle bir araya gelecek
Talisca'nın menajeri bu hafta arasında Al Nassr yönetimiyle bir araya gelecek. Yönetimle yıldız futbolcu arasında sorunlar olduğu iddia edildi.
Anderson Talisca'nın menajeriyle Al Nassr yönetiminin bu hafta arasında yaşanan sorunlar nedeniyle bir araya geleceği öğrenildi.
Suudi Arabistan basınında Al Kas'ın haberine göre, geçtiğimiz hafta Talisca'nın menajeri yönetimle Talisca arasında yaşanan sorunlar nedeniyle yıldız futbolcunun sözleşmesinin feshedilmesi talebinde bulunmuştu.
Bu toplantıda Talisca'nın menajerinin nasıl bir tavır alacağı merak edilirken, Al Nassr yönetiminin sorunları çözme odaklı bir politika izlemesi bekleniyor.
Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla ligde 22 maçta 14 gol attı ve 2 asist yaptı.
ÇEBİ: TALISCA'YI SIRTIMDA TAŞIRIM
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, birkaç gün önce basın mensuplarına verdiği demeçte Anderson Talisca sorusunu yanıtladı. Çebi, Anderson Talisca'yı istediğini ancak bunun sadece Beşiktaş'ın bütçesi dahilinde gerçekleşebileceğini ifade etti ve şu ifadeleri kullandı:
"Dolayısıyla Talisca eğer Beşiktaş'ın bütçesine uygun tarzda oynamak isterse ben de koşar gider onu sırtımda buraya getiririm. Ama olmayacak duaya bugünden amin demem. Ancak olması için de yolunda bulunurum. Olmadığı takdirde de kimsenin 'Neden olmadı?' demesini kabul etmiyorum. Talisca'nın gelmesini isterim. Benim siyasi, mali, ticari politikalarımla olacaksa başım gözüm üstünde yeri var. Olmayacaksa Allah yolunu başka kulüplerde açık eylesin."
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