TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den İzmir'e gitme kararı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Göztepe - Altay karşılaşmasında yaşanan olaylar sebebiyle İzmir'e gidecek.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF 1. Lig'in 15. haftasında yarıda kalan Göztepe-Altay maçında çıkan olayları incelemek için İzmir'e gidiyor.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, başkan Mehmet Büyükekşi, Göztepe-Altay maçında yaşanan olayların ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, iki kulübün başkanları, takım kaptanları, yaralanan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç ve yetkililerle bizzat yüz yüze görüşerek olayı tüm ayrıntılarıyla incelemek için İzmir'e gidecek. Büyükekşi, ayrıca, hastanede tedavisi devam eden Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı ziyaret edecek.
Programı dahilinde İzmir'deki tüm spor kulübü başkanları ile öğle yemeğinde bir araya gelecek Mehmet Büyükekşi, daha sonra İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'na da geçecek.
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