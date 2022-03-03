TFF koronavirüs önlemleri kapsamında aldığı yeni kararları açıkladı

03 Mart 2022 Perşembe, 11:29

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili aldığı yeni kararlar sonrası TFF futbol karşılaşmalarında değişikliğe gitti.

TFF'nin açıkladığı düzenlemeler şu şekilde:

- TFF müsabakalarına HES sorgulaması yapılmadan seyirci alınacaktır. Bu değişiklik ile birlikte stadyumlarda uygulanmakta olan 12 yaş sınırı da kaldırılmıştır.



- Kırmızı alandaki görevliler, sporcular ile kulüp çalışanlarının Covid-19 sağlık tedbirleri ve uygulamaları sorumluluğu, bugünden itibaren ilgili kulüp yetkilileri ile sağlık ekiplerine devredilmiştir. Bu sebeple artık müsabakalarda Sağlık Tedbirleri Kontrolörleri (STK) görevlendirilmeyecektir.



- Bu gelişmeler ışığı altında takım doktorlarının müsabaka öncesi yapılan müsabaka organizasyon toplantısına katılma zorunluluğu da kaldırılmıştır.