TFF koronavirüs önlemleri kapsamında aldığı yeni kararları açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Bilim Kurulu kararlarına istinaden müsabakalarda yeni düzenlemelere gidildiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili aldığı yeni kararlar sonrası TFF futbol karşılaşmalarında değişikliğe gitti.
TFF'nin açıkladığı düzenlemeler şu şekilde:
- TFF müsabakalarına HES sorgulaması yapılmadan seyirci alınacaktır. Bu değişiklik ile birlikte stadyumlarda uygulanmakta olan 12 yaş sınırı da kaldırılmıştır.
- Kırmızı alandaki görevliler, sporcular ile kulüp çalışanlarının Covid-19 sağlık tedbirleri ve uygulamaları sorumluluğu, bugünden itibaren ilgili kulüp yetkilileri ile sağlık ekiplerine devredilmiştir. Bu sebeple artık müsabakalarda Sağlık Tedbirleri Kontrolörleri (STK) görevlendirilmeyecektir.
- Bu gelişmeler ışığı altında takım doktorlarının müsabaka öncesi yapılan müsabaka organizasyon toplantısına katılma zorunluluğu da kaldırılmıştır.
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