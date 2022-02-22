Thomas Müller koronavirüse yakalandı
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in Alman futbolcusu Thomas Müller’in koronavirüse yakalandığı duyuruldu.
Koronavirüs salgını spor camiasını etkilemeye devam ediyor. Bayern Münih, Thomas Müller'in koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı, evinde izolasyona alındığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.
Müller, 2021’in şubat ayında da koronavirüse yakalanmıştı.
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