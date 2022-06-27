Trabzon’da hedef yeniden Trezeguet
Trabzonspor, Aston Villa’dan Trezeguet’nin transferi için yeniden masada...
Bordo-Mavililer, Mısırlı kanat oyuncusunun yüksek ücret talebi sonrası durdurduğu görüşmeleri tekrar başlattı. Geçen sezonun ikinci yarısını Başakşehir’de kiralık geçiren 27 yaşındaki oyuncunun 2.2 milyon Avro istediği öğrenildi. Karadeniz ekibi, bazı başarı bonuslarıyla birlikte bu rakama yakın bir parayı Trezeguet’ye sunmaya hazırlanıyor.
Trabzonspor, oyuncuyu ikna ederse, kulübü Aston Villa ile de 3 milyon Avro seviyesinde bir bonservise anlaşmaya çalışacak.
Bu arada İtalyan basını, Abdülkadir Ömür ile Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Roma’nın yakından ilgilendiğini yazdı. Ömür’ün, Milan ve Atalanta’nın da transfer listesinde olduğu belirtiliyor.
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