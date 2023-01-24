Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 16:42

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 16:42

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek ve yarı final eşleşmeleri için kura çekimi yapıldı.

Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Fenerbahçe - Kayserispor

Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK

Ankaragücü - Trabzonspor

Galatasaray - Medipol Başakşehir

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Fenerbahçe - Kayserispor/Sivasspor - Gaziantep FK

Galatasaray - Başakşehir/Trabzonspor - Ankaragücü

MAÇ TARİHLERİ

Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat ile 1-2 Mart tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek.

Yarı finalde ise Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK maçının galibi, Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor maçının galibini ağırlayacak.

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının galibi ise MKE Ankaragücü-Trabzonspor maçının galibini konuk edecek.

Kupada yarı final müsabakaları ise 4-5-6 Nisan ile 25-26-27 Nisan tarihlerinde çift maç eleme usulüne göre yapılacak.