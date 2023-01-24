Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek ve yarı final eşleşmeleri için kura çekimi yapıldı.
Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
Fenerbahçe - Kayserispor
Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK
Ankaragücü - Trabzonspor
Galatasaray - Medipol Başakşehir
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Fenerbahçe - Kayserispor/Sivasspor - Gaziantep FK
Galatasaray - Başakşehir/Trabzonspor - Ankaragücü
MAÇ TARİHLERİ
Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat ile 1-2 Mart tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek.
Yarı finalde ise Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK maçının galibi, Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor maçının galibini ağırlayacak.
Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının galibi ise MKE Ankaragücü-Trabzonspor maçının galibini konuk edecek.
Kupada yarı final müsabakaları ise 4-5-6 Nisan ile 25-26-27 Nisan tarihlerinde çift maç eleme usulüne göre yapılacak.
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