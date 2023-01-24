Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 16:42
Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Abone Ol google-news

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek ve yarı final eşleşmeleri için kura çekimi yapıldı.

Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Fenerbahçe - Kayserispor

Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK

Ankaragücü - Trabzonspor

Galatasaray - Medipol Başakşehir 

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Fenerbahçe - Kayserispor/Sivasspor - Gaziantep FK

Galatasaray - Başakşehir/Trabzonspor - Ankaragücü

MAÇ TARİHLERİ

Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat ile 1-2 Mart tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek.

Yarı finalde ise Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK maçının galibi, Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor maçının galibini ağırlayacak.

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının galibi ise MKE Ankaragücü-Trabzonspor maçının galibini konuk edecek.

Kupada yarı final müsabakaları ise 4-5-6 Nisan ile 25-26-27 Nisan tarihlerinde çift maç eleme usulüne göre yapılacak.


ziraat türkiye kupası TFF kura çekimi

İlgili Haberler

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde!

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde!
Türkiye Kupası'nda ilk çeyrek finalist Sivasspor!

Türkiye Kupası'nda ilk çeyrek finalist Sivasspor!
Türkiye Kupası son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Kupası son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

En Çok Okunan Haberler