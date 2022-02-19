Türkiye'yi Avrupa kupalarında bekleyen ön eleme kabusu

19 Şubat 2022 Cumartesi, 11:43

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nde play-off turunda ilk maçını kaybedince turu zora soktu. Galatasaray ise UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turunu bekliyor. Sarı-kırmızılı takım, play-off turundan sonra oynanacak son 16 turunda maçlara çıkacak.

16. SIRAYA GERİLEDİK

UEFA kupalara katılacak takım sayısını ve turları belirlerken kulüplerin kazandırdığı puanlarla oluşan ülke sıralamasına bakıyor. 26.900 puana sahip olan Türkiye şu anda 16. sırada. 17. sıradaki Çekya 26.800 ve 18. sıradaki Yunanistan’ın 26.700 puanı buluyor.

15. sırada ise Avrupa’daki yoluna 3 takımıyla devam eden 26.975 puanlı Danimarka yer alıyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Çekya ekibi Slavia Prag’a elenmesi halinde sıralamadaki düşüşümüz devam edecek.

İLK 15'İN DIŞINDA KALIRSAK NE OLUR?

Sözcü'nün haberine göre sezona 13. sırada başlayan ve Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım şansı başka ülke ve takımların eline kalan Türkiye, 16. sırada. Bir dönem 19. sıraya kadar gerilediğimiz listede, ilk 15’e girilmemesi halinde takım sayımız 5’ten 4’e düşecek.

Şampiyonlar Ligi’ne gönderdiğimiz takım sayısı 2’den 1 düşecek. Katılan tek takım da play-off oynamak zorunda kalacak. UEFA Avrupa Ligi’nde Türk temsilcisi olmayacak. Diğer 3 takım UEFA Konferans Ligi’ne katılacak. Eğer Türkiye 18’e kadar gerilerse, Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi’ne 2. Ön Eleme Turu’ndan itibaren katılabilecek.

Sonuç olarak Türkiye bu sezon 15. sıraya yükselemez ve yerini koruyamazsa; 2023-2024 sezonunda takım sayımız azalacak ve Şampiyonlar Ligi’ne tek takım gidecek.