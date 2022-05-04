UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final turunun ikinci maçları Eintracht Frankfurt - West Ham United ve Glasgow Rangers - RB Leipzig arasında perşembe günü oynanacak.

cumhuriyet.com.tr
04 Mayıs 2022 Çarşamba, 14:31
UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oluyor
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UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları perşembe günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının finalistleri, TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

İskoçya'nın Rangers takımı, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Alman ekibi Leipzig'i konuk edecek.

Bir diğer Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ise deplasmanda 2-1 yendiği İngiliz kulübü West Ham United'ı ağırlayacak.

UEFA Avrupa Ligi finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda yapılacak.


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