UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final turunun ikinci maçları Eintracht Frankfurt - West Ham United ve Glasgow Rangers - RB Leipzig arasında perşembe günü oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları perşembe günü oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının finalistleri, TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmaların ardından belli olacak.
İskoçya'nın Rangers takımı, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Alman ekibi Leipzig'i konuk edecek.
Bir diğer Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ise deplasmanda 2-1 yendiği İngiliz kulübü West Ham United'ı ağırlayacak.
UEFA Avrupa Ligi finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda yapılacak.
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