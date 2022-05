UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü Fenerbahçeli Berisha'dan

UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü ödülü Fenerbahçeli Mergim Berisha'nın oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Berisha, taraftarların oyları sonucu Mirko Ivanic (Kızılyıldız) ve Rafael Borre'nin (Eintracht Frankfurt) önünde ilk sırayı aldı.

Berisha, Fenerbahçe'nin 4 Kasım 2021'de deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 yendiği D Grubu 4. hafta maçının 29. dakikasında sağdan arka direğe doğru atılan pasta topu, gelişine vole vuruşla filelere göndermişti.

Mergim Berisha's acrobatic effort for Fenerbahçe at Antwerp has been voted Europa League Goal of the Tournament in a fan poll.



