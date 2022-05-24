UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü Fenerbahçeli Berisha'dan

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Mergim Berisha'nın Royal Antwerp'e attığı gol, UEFA Avrupa Ligi 2021-22 sezonunun golü seçildi.

AA
24 Mayıs 2022 Salı, 15:04
UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü Fenerbahçeli Berisha'dan
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UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü ödülü Fenerbahçeli Mergim Berisha'nın oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Berisha, taraftarların oyları sonucu Mirko Ivanic (Kızılyıldız) ve Rafael Borre'nin (Eintracht Frankfurt) önünde ilk sırayı aldı.

Berisha, Fenerbahçe'nin 4 Kasım 2021'de deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 yendiği D Grubu 4. hafta maçının 29. dakikasında sağdan arka direğe doğru atılan pasta topu, gelişine vole vuruşla filelere göndermişti.


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