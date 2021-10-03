UEFA'dan FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı'na görev

UEFA'dan FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı'na görev.

AA
03 Ekim 2021 Pazar, 13:34
UEFA'dan FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı'na görev
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FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası Grup müsabakalarında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 4-10 Ekim tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek.

Müsabakalarda FIFA kokartlı yardımcı hakem Deybet Gök de görev yapacak.




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