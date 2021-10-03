UEFA'dan FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı'na görev
UEFA'dan FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı'na görev.
FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası Grup müsabakalarında görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 4-10 Ekim tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek.
Müsabakalarda FIFA kokartlı yardımcı hakem Deybet Gök de görev yapacak.
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