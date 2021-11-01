Uluslararası Hentbol Federasyonu 'bikini cinsiyetçiliğine' tepki nedeniyle forma değiştirdi

01 Kasım 2021 Pazartesi, 16:23

Kadın plaj voleybolu ve hentbolu takımlarının forma olarak bikini altı ve büstiyer (crop top) giyme zorunluluğuyla ilgili tartışma, kural değişikliği getirdi.

The Guardian'ın haberine göre, Norveç milli kadın plaj hentbolu takımını bir maçta bikini altı yerine şort giydiği için cezaya çarptıran Uluslararası Hentbol Federasyonu, cinsiyetçilik suçlamalarına yoğun şekilde maruz kalınca forma kurallarını değiştirdi. UHF, kadın sporcuların bisiklet şortu ve tank top atlet giymesine izin verdi.

Avrupa Hentbol Federasyonu'nun (AHF) Norveç milli kadın plaj hentbolu takımını Euro 21 turnuvasında Bulgaristan'la karşılaştıkları maçta erkek meslektaşları gibi şort giydikleri için 1500 euro para cezasına çarptırması, temmuz ayından beri hentbol gündemini meşgul ediyor.

AHF'nin kadın sporcuların o maçta şort giymeyi tercih etmesini 'uygunsuz giyinme' diye nitelemesi üzerine yöneticilere istifa çağrılarıyla geçen aylardan sonra, UHF'nin ekim ortasında sessiz sedasız şekilde plaj hentbolu düzenlemesini değiştirdiği ortaya çıktı.

Yeni düzenlemede kadın sporcuların 'bedenlerine sıkı sıkıya oturan dar ve kısa pantolon giymeleri gerektiği' söylenirken, erkek sporcular 'çok bol olmaması şartıyla dizlerinin 10 cm yukarısında normal şort giymeye' devam edecek.